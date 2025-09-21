TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler açıklaması: Bunun bedeli ağırdır

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, maçın hakemi Arda Kardeşler büyük tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüp, maçın ardından yaptığı paylaşımda, karşılaşmada gole giderken oyunun durdurulduğu pozisyonun yer aldığı görüntüyü yayımlayarak, "Bu görüntü, bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir." ifadesine yer verdi.



Maçın ardından konuşan Ertuğrul Doğan ise, maçın hakemi Arda Kardeşler için, “Hakemliği bitmiştir.” dedi.

Trabzonspor'un ve başkan Başkan Ertuğrul Doğan'ın tepkilerinin ardından Arda Kardeşler ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da açıklamalarda bulundu.

A Spor yayınına katılan Hacıosmanoğlu, "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

"40 YILDIR BU AKŞAM GİBİ BİR HAREKET GÖRMEDİM"

Hakemlerin insan olduğunu ve hata yapabileceğini belirten Hacıosmanoğlu, "Onları ileri günlerde değerlendireceğiz. Ben 59 yaşımdayım, hep söylüyorum insanlara, 40 senenin bütün özetini yapabilirim, öyle sporun içindeyim, hafızam hakim pozisyon pozisyon anlatabilirim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır." dedi.