TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan büyük iddia. "Kupayı alıp geleceğiz"

A Milli Takım, play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden milliler, karşılaşmanın ardından büyük bir coşku yaşadı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kosova maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

“KUPAYI ALIP GELECEĞİZ”

Maç sonunda tribünde büyük sevinç yaşayan TFF Başkanı, "Kupayı alıp geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

"KİMSEYE KARAKTERSİZ DEMEDİM"

“İnsanlar sözlerimi yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum, ben sokaktan geliyorum. Sokaktan gelen insanların anlayacağı dilden konuşuyorum. Tarihin en yetenekli ve en karakterli kadrosu derken kimseye karaktersiz demedim. Bunlar ağabeylerinin izinden gidiyor. Onları örnek alıyorlar.”