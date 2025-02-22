TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan derbi hakemi yanıtı: "Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz?"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini Slovenyalı Slavko Vincic'in yöneteceği açıklanmıştı.

Habertürk'e konuk olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbiye atanan Sloven hakeme gelen eleştirilere yanıt verdi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"O ZAMAN GELİP KENDİLERİ YÖNETSİN"

"Bize yabancı hakem için başvuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulüplere göre karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yönetsin! Onlara verdik atamaları, hala alacaklar. Hakemlera 'Toplum sizi eleştirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getireceğiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Vincic ayarlanmış bir şekilde geliyor.

"BİRÇOK ÜLKEYLE YAZIŞMALAR MEVCUT"





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile bir hafta önce yazışmalara başladı. İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazışmalar mevcut.

MHK Başkanı salı sabahı Bosnalı ve Slovenyalı hakemin kaldığını söyledi. Bosnalı hakeme gidersek Edin Dzeko var ve sıkıntı olabilir dedim. Sonra Slovenyalı hakemi seçtik.

"SURVIVOR'A YARIŞMACI MI ALIYORSUNUZ?"

Survivor'a yarışmacı mı alıyorsunuz? İnsanlara bu kadar büyük anlamlar yüklemenin manası yok! TFF bir tarafta, UEFA Başkanı bir tarafta, Acun Ilıcalı, Slovenya'dan yarışmacı alabilir, cazip gelir yapar. Bu UEFA'ya, TFF'ye hakaret! Herkesin, herkesle resimleri var. Bu kadar büyük saçmalık olur mu?

"İKİ TAKIM İÇİN ÜLKE FUTBOLUNU MU FEDA EDECEĞİZ?"

Ceferin ile geçen hafta üç saat görüştük ama İstanbul'da temsilcilik için konuştuk. Rosetti'yi çağırdı ve 5 büyük ligdeki hakem hatalarını istedi. Enteresan bir şey, en az hata Türkiye'de! Sanki Türkiye'de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz? Slavko Vincic şu an en iyi hakemlerden biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?"