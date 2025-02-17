TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan derbi için yabancı hakem açıklaması

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi yabancı hakem tartışmaları devam ediyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbinin hakemine dair ilk kez açıklama yaptı.

Fotomaç'a konuşan Hacıosmanoğlu, iki takımdan da yazılı herhangi bir talebin gelmediğini söyledi.

Hacıosmanoğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi."