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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan, Slovenya Futbol Federasyonu’na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Radenko Mijatovic'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan, Slovenya Futbol Federasyonu’na ziyaret

Federasyonu'nun Brdo'da bulunan merkez binasında gerçekleşen görüşmede Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Slovenya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Martin Kozelj, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile Slovenya Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Hukuk Departmanları Direktörü Mladen Cicmir de yer aldı.

Ziyarette Türkiye Federasyonu ile Futbol Federasyonu'nun iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda Başkanı Hacıosmanoğlu, Radenko Mijatovic, Martin Kozelj ve Mladen Cicmir'e üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu birer A Milli Takım forması takdim ederken; Radenko Mijatovic de Başkan Hacıosmanoğlu'na Milli Takımı forması ve Slovenya Federasyonu'nun 100 yılını anlatan bir kitap hediye etti.

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