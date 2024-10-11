TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yabancı VAR hakemi iddialarına yanıt

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ziyarette Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve yönetim ekibiyle bir araya geldi.

Tesislerde basına konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bizim rengimizde kırmızı-beyaz. Başka renk takmıyoruz ama tesadüf rengi tutturduk. Sivas'a gittik orada da kırmızı-beyaz. Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun başkanımız Yüksel Yıldırım'da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor” diye konuştu.



‘ÜLKE GENELİNDE ALTYAPIYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ VAR’



Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının altyapı yatırımları ile olacağını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Az önce projelerden de bahsettik. Biz de futbolun bu altyapı yatırımından gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden başkanı tebrik ediyorum. Bizim de zaten ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı bir şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Sayın başkanımda, 'bizi pilot bölgede seçerseniz iyi olur' dedi” ifadesini kullandı.



‘SAMSUNSPOR FORMASI GİYİP SAMSUNSPORLU SEYİRCİLERİN ARASINDA DA MAÇ SEYREDECEĞİM’



Samsun ve Trabzon arasında bir sorun olmadığına işaret eden Hacıosmanoğlu, "Yani Trabzon'la Samsun'un arasında sorun olma gibi bir durum söz konusu değil. Ben Samsunspor forması giyip Samsunsporlu seyircilerin arasında da maç seyredeceğim. Kaldı ki ben Diyarbakır'a gittim maç seyretmeye. Biz artık bu iklimi değiştirelim. Geçen haftada 4 büyük kulüp başkanıyla 3 saatlik bir toplantı yaptık. Kavga ederek biz bu marka değerini yükseltemiyoruz. Yani bunun Avrupa'da örnekleri var. Aslında biz ortağız, bir şirket var. Herkes şirketini hisseder. Ama hafta sonu sahada rakibiz. Mücadele edecek takımlar. Sahada oynayacak, hak eden kazanacak. Bunu kavga ederek büyütemezsiniz. Marka değerini yukarıya çıkaramazsınız. Yıllardan beri bu kısır döngü devam ettiği için Türk Futbolu bugün 500 milyon dolar yayın gelirinden 80'e düşmüştü. Bugün 180. Ama bizim amacımız bu kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 dediğiyle 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız” açıklamalarında bulundu.



‘ZATEN GENÇ PIRIL PIRIL HAKEMLERİMİZ VAR’



Avrupa’nın en iyi hakem eğitmen hocasının TFF’de çalışmalar yaptığını söyleyen Hacıosmanloğlu, “UEFA başkanı Ceferin’den ricada bulunduk. Avrupa’nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonunda şu anda işe başladı. Arkadaşlar siyah, anında beyaz olmuyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Zaten genç pırıl pırıl hakemlerimiz var. Onları karakterli ve ahlaklı bir şekilde yetiştireceğiz. Eksikler de zaman içerisinde tamamlanacak. Elbette sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinde çok önemli. Zamana ihtiyacımız var. Bunların hepsini kulüplerimizle el ele vererek düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.



‘EVLATLARIMIZA GÜVENMEYECEĞİZ DE YABANCIYA MI GÜVENECEĞİZ?’



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yabancı VAR hakemi gelip gelmeyeceği sorusuna ise, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” dedi.



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da kulüp olarak Türk futbolunun gelişmesi adına ellerinden gelen her desteği federasyona vereceklerini ifade etti.