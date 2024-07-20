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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun talebine ilk yanıt! MHK Başkanı İbanoğlu'ndan istifa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, tüm kurullar istifa etsin çağrısı sonrası ilk hamle geldi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu istifa kararı aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun talebine ilk yanıt! MHK Başkanı İbanoğlu'ndan istifa kararı

Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada "Tüm kurullar istifa etsin." dedi.

Bu çağrıya ilk karşılık Merkez Hakem Kurulu’ndan geldi. Milliyet'in haberine göre; MHK BaşkanI Ahmet İbanoğlu ile sekiz üye istifalarını federasyona iletti.

YENİ MHK BAŞKANI KİM OLACAK?

MHK Başkanlığı için, Barış Şimşek, Metin Tokat, Mustafa Çulcu Cüneyt Çakır ve Ferhat Gündoğdu’nun isimleri gündemde.

UEFA eğitimcisi Hugh Dallas’ın sözleşmesi, Büyükekşi federasyonu tarafından yenilenmediği için seminerde hakemlere kimlerin ders vereceği ise henüz netleşmedi.

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