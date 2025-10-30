TFF'den sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son dönemde gündeme dair yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.



Federasyonun resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, "Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır." ifadeleri yer aldı.



İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri:



"BİR GÜVEN PROBLEMİDİR"



"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız günden bu yana, Türk futbolunun her alanında adil, şeffaf ve kararlı bir tutum sergilediğimizi birçok kez ifade ettik. Bu anlayıştan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunun itibarı, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kuruludur. Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir.



"ADALETİ ZEHİRLEYEN BİR SUİSTİMAL"



Son günlerde yapılan incelemelerde bazı hakemlerin, futbolun ruhuyla asla bağdaşmayacak şekilde, bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir.



"O KİŞİ TÜRK FUTBOLUNDA BİR DAHA YER ALMAYACAK"



Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır.



Federasyonumuzun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır.

