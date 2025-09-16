NTV.COM.TR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzon’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün memleketi Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hacıosmanoğlu’nun programı hem futbol camiasında hem de şehir halkında merak uyandırdı.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, sabah saatlerinde Of ilçesine geçerek yakın dostlarıyla bir araya geldi. Burada yapılan görüşmelerin ardından ’da halkla sohbet eden ve Trabzonspor taraftarlarının taleplerini dinleyen Hacıosmanoğlu’nun akşam saatlerinde Ankara’ya dönmesi bekleniyor.

