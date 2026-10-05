TFF Başkanı konuştu: "Her türlü kavgayı göze aldım"
05.10.2026 07:51
Son Güncelleme: 05.10.2026 08:04
Hakemler soruşturması kapsamında bir dizi iddiaya hedef olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, "Her türlü kavgayı göze aldığını" açıkladı.
Bir gazeteye konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:
“Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın”
"Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum” .
"Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelemememek en büyük arzumuzdur”
“Sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.”
"Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu, MHK başkanlığından da istifa etmişti.
AÇIKLAMA NEDEN ÖNEMLİ?
Hakemler soruşturması sırasında tutuklanmasının ardından istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun haberleşme kayıtlarında, hakem görevlendirmelerinde Hacıosmanoğlu ile bazı değerlendirmeler yaptığına ilişkin verilen bulunduğu iddia edilmişti.
İddialara göre. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşen görüşmelerde MHK'nin yapısının yanı sıra hakem ve VAR görevlendirmelerine ilişkin dikkat çeken ifadelerin yer aldığı görüldü.
Hacıosmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu'ya hakem Özgür Yankaya'nın adını gönderdiği, bu hakemi istemediklerini ilettiğini ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında bir mesajın, “Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde görevlendirilmemesi yönündeki talebinin Hacıosmanoğlu tarafından Gündoğdu'ya iletilmesi” olduğu ileri sürüldü.