TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında tepkiler sonrası stadı terk etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş’ın Lugano’yu konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribünden takip ediyordu.



Karşılaşma devam ederken Beşiktaşlı taraftarlar Başkan Mehmet Büyükekşi’nin aleyhine olumsuz tezahüratlarda bulundu.