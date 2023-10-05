NTV.COM.TR’ye geri dön

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında tepkiler sonrası stadı terk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Lugano maçında kendisine yönelik protestoların ardından devre arasında stadyumdan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında tepkiler sonrası stadı terk etti

Başkanı Mehmet Büyükekşi, ’ın Lugano’yu konuk ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribünden takip ediyordu.

Karşılaşma devam ederken Beşiktaşlı taraftarlar Başkan Mehmet Büyükekşi’nin aleyhine olumsuz tezahüratlarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında tepkiler sonrası stadı terk etti - 1

Bunun üzerine Büyükekşi, bir süre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların ilk devrenin sonuna doğru uzun süre protesto etmesinin ardından Büyükekşi, stattan ayrıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...