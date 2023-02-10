TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Malatyaspor ligden çekildi Adanaspor'un başvurusunu bekliyoruz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını da açıkladı.



Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dün Süper Lig Kulüpler Birliği vakfıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de 1. Lig Kulüpler Birliği'yle görüşme yaptık. Spor Toto 1. Lig maçlarının da 3-4 Mart'ta başlamasına karar aldık. Eyüpspor'un bir erteleme maçı var, onu birkaç gün önce oynatma konusunda mutabık kaldık.



Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. O konuda mutabık kaldık. Adanaspor da depremden dolayı ligden çekilmek istiyor. Bu konuyu bize yazılı olarak iletecekler. Sonrasında 1. Lig'den kaç takımımız düşecek, kaç takımımız dondurulacağının kararı vereceğiz.



Transfer konusunda yönetim kurulu kararı aldık. Ligden çekilen kararı alan takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig'de gerek de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde yabancı oyuncuların +1 olarak oynaması için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız. Onların mali durumları da bizim için çok önemli.



2. ve 3. Lig takımlarının durumu için de salı günü yapacağımız toplantınınn ardından karar vereceğiz."