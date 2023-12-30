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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı: İşte sağlık durumu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından takımlar yurda dönüş için harekete geçti. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riyad'da konakladığı otelde kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Otele gelen doktor tarafından sağlığı kontrol edilen Büyükekşi'nin tansiyon problemi yaşadığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı: İşte sağlık durumu
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için erteleme kararı

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için erteleme kararı

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'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali ertelendi. İki takım, yurda dönüş için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konakladığı otelde rahatsızlandı. Otele doktor yönlendirildi.

Doktor tarafından sağlık kontrolü yapılan Büyükekşi'nin tansiyon problemi yaşadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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