TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı: İşte sağlık durumu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali ertelendi. İki takım, yurda dönüş için harekete geçti.



TRT Spor'un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konakladığı otelde rahatsızlandı. Otele doktor yönlendirildi.



Doktor tarafından sağlık kontrolü yapılan Büyükekşi'nin tansiyon problemi yaşadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.