TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz'u ben getirmedim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili de konuştu. Büyükekşi, "Kuntz ile alakalı 2 maçtan sonra karar vereceğiz demiştim. Bu iki maçı güzel atlattık. Seçimden sonra yeni yönetim kurulumuzla karar vereceğiz. Kuntz'a ve teknik ekibe teşekkür ediyorum." dedi.



"HOCAYI BEN GETİRMEDİM"



Biliyorsunuz bu hocayı ben getirmedim. Ben 1 yıllık göreve gelmiştim, şimdi bundan sonra daha farklı şeyler yapabilirim. Göreve geldikten sonra federasyonda 65 yaş üstündeki kişilerle yolları ayırdık, hiçbir iş yapmayan kişileri gönderdik. Ben istikrardan yanayım. Başarı istikrarla gelir. Büyük bir problem yoksa istikrarlı olmak lazım. Türk Hava Yolları'ndayken Manchester United'a sponsor olduk, gittik Alex Ferguson'la yemek yedik. Adam orada 26 yıl görev yaptı. Bazı konularda biraz sabretmek lazım. Kuntz konusunda da, işler istediğimiz gibi olursa devam ederiz. Bir kurumda kariyer planı olmazsa, orada verim olur mu?



TRANSFERDE YENİ DÖNEM: TRANSFERDE YENİ DÖNEM



Büyükekşi transfer dönemlerinde takımların mağduriyet yaşamaması için yeni adımlar attıklarını açıkladı.



Büyükekşi, "Biliyorsunuz bazı kulüplerimiz motokuryeyle oyuncu sözleşmesini yetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Her kulübe şifre vereceğiz. Oyuncuyla sözleşmesini yapacak, şifresini girip transferi tamamlayacak. İsterse oyuncuyla İngiltere'de, Fransa'da anlaşsın, oradan şifresini girip işlemi tamamlasın." dedi.



Yabancı kuralına da değinen Büyükekşi, "Bir diğer konu yabancı kuralı. Kulüpler istiyor ki komple serbest olsun. Ama diğer taraftan bakıyoruz, 'Bu kural ne zamandan beri var' diye sordum. 2015'ten beri var dediler. Bu zamandan itibaren kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar. Süper Lig'de genç oyuncu oynatma süresi 4 dakika. Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de, en yaşlı takımı Türkiye'de. Ama Avrupa'nın en genç milli takımı da Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

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