TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den play-off açıklaması

Süper Lig'in yeniden başlamasına günler kala ortaya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre sezon sonunda Süper Lig'de play-off oynanması talebine 17 takım olumlu yanıt verirken, 2 takım ret kararı verdi. Fanatik'in haberine göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir durum olmadığını söyledi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Büyükekşi, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde." diye konuştu.



"Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz" diyen Büyükekşi, "Bilindiği üzere İstanbul’da 10 Haziran 2023’te Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.



"Gayemiz en geç haziranın ilk haftasında ligleri sağlıklı bir şekilde bitirmek, sonrasında da tüm mesaimizi Şampiyonlar Ligi Finali’ne harcamak. Yaşadığımız büyük felaket sonrası FIFA ile olduğu gibi UEFA ile de sürekli iletişim halindeyiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah TFF olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz."