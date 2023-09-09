TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz sorusuna yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Eskişehir’de oynanan ve 1-1 biten Türkiye-Ermenistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın berabere bitmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Büyükekşi, “Maalesef beklediğimiz sonuç olmadı, çok üzgünüz. Bugün burada çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası’nı garanti eder şekilde gitmemiz gerekiyordu. Salı günü Ermenistan, Hırvatistan ile oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz, iyi oynayamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi edeceğiz. Benim de moralim çok bozuk. Heyecanlıyım ama önümüzdeki maçlarda biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz takımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda yine galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bundan sonraki Japonya maçı için takımımız 1 gün daha kalacak. Beraber Japonya maçına geçeceğiz. Japonya’da biliyorsunuz dünya kupasında başarılı bir performans gösterdi. Son 16’ya kaldı. Penaltılarla Hırvatistan’a elendi. Ekim ayında önce Hırvatistan sonra Letonya ile maçlarımız var. O maçlarda başarılı olup yine yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

"BUGÜN İÇİN KONU STEFAN KUNTZ DEĞİL"



Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un eleştirileceği yönünde gelen bir soruya ise şöyle cevap verdi:



“Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek tüm teknik ekip, futbolcularımız beraber kaybettik. Kaybettik derken maçı değil 2 puan kaybettik. Şuan takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ederiz. Türk milli takımını çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlayacağız. Daha iyi ve güzel günlere geleceğiz.”