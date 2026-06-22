TFF Başkanı özür diledi. "Oyunculara da hocaya da sahip çıkacağız"

2026 Dünya Kupası 'na vedanın ardından, A Milli Takım ABD maçı öncesi Arizona Athletic Grounds'ta antrenman yaptı.

Futbolcuların oldukça moralsiz olduğu gözlenirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gazetecilere açıklama yaptı.

Alınan sonuçtan dolayı Türkiye'den ve spor kamuoyundan özür dileyen Hacıosmanoğlu olumsuz eleştiri ve yorumlara sert tepki gösterdi.

"HAKARETLER KABUL EDİLEMEZ"

"Hedefimiz bu değildi. Biz de çok üzgünüz. Bütün teknik açıklamalara açığız ancak ahlak sınırlarını zorlayan eleştiriler kabul edilemez." diyen Hacıosmanoğlu Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek hakaretlerle ilgili acilen bir yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

"BURASI BİR KULÜP TAKIMI DEĞİL"

"Oyuncusundan malzemecisine, teknik adamına kadar hepimiz bu sonuca üzülüyoruz" diyen TFF Başkanı, şöyle devam etti:

"Ama biz oyunculara da hocaya da sahip çıkacağız.

Burası kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zamanda devamlılık olmadığından dolayı başarısızlık geliyor. İki gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmiyoruz.

Buradan 15 futbolcu gönderip yerine 15 futbolcu, teknik direktörü gönderip yerine teknik direktör ya da başkanı gönderip yerine başkan getirelim diyemezsiniz."

FATİH TERİM'E YANIT



Hacıosmanoğlu, Teknik Direktör Fatih Terim'le yaşanan gerilime ilişkin de isim vermeden şunları söyledi: "Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söyleyemeyenler ancak eliyle cevap verirler."

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