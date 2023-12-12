TFF Başkanı Büyükekşi: Hocamızın 10 günlük bir bebeği var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçından saldırdığı hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti.

"10 GÜNLÜK BİR BEBEĞİ VAR"



Hastane önünde açıklamada bulunan Büyükekşi, "Bu sabah Ankara'ya geldik. Hocamızın sağlık durumu iyi, yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir bebeği var, biran önce İzmir'e ailesine gitmek istiyor. Saldırı derinden üzdü. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Sebep olan tüm paydaşların kendilerine gelmesini talep ediyorum." dedi.

Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:



Yarın yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Yarın ne kararlar alacağımıza yönelik daha detaylı bilgi vereceğiz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu 2 ay sonra eski haline gelsin kabul etmiyoruz.



Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye'den alınması söz konusu değil. Süper Kupa olayı şuan gündemimizde yok. Kararları yakında açıklayacağız."