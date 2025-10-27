TFF Başkanından çarpıcı açıklama: "Aktif 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık. 500 aktif hakemimizde 371'nşn bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar.”

DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından hakemlerin ne ceza alacağı merak konusu oldu.

Bahis oynama suçlaması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesiyle ele alınıyor.

57'nci madde, bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını ön görüyor.

İlgili madde şöyle:

MADDE 57 – BAHİS

"(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."