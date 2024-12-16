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TFF, Dursun Özbek'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onadı.

TFF, Dursun Özbek'in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.

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