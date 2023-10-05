TFF duyurdu: A Milli Takım, Almanya ile karşılaşacak

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Almanya ile 18 Kasım'da özel maçta karşı karşıya gelecek.

Mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.45'te oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Almanya ile 18 Kasım'da özel maçta karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.



Maçın misafir takım tribün biletleri ve satışa ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.



Türkiye ile Almanya, daha önce A Milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda A Milli Takımımız, 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.



18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951 tarihinde burada oynadı ve müsabaka Ay-Yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Milli Takımımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla "Berlin Panteri" unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu.



Türkiye ile Almanya arasındaki son karşılaşma 7 Ekim 2020 tarihinde Köln kentindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynandı ve müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı."