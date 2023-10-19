TFF duyurdu: Hakem formalarında yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem formalarına ilk kez sponsor aldı.

TFF, 2026-27 sezonunun sonuna kadar profesyonel futbol ligleri, Türkiye Kupası ve Kadın Futbol Süper Ligi’nde görev alacak hakemlerin formaları için NG Kütahya Seramik ile sözleşme imzaladı.



Anlaşma ile birlikte firma, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsorluğunun yanı sıra TFF Hakem Akademisi’nin de sponsoru oldu.



TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı.



“HAKEMLERİN GELİŞİMİ ÖNEMLİ”



Türk futbolunun son 2 haftada büyük mutluluklar yaşadığını belirten Büyükekşi, “Hakemlerin gelişimi hem ligimizde hem de uluslararası arenada başarılı olmaları son derece önemli. Hakemlerimizle yaptığımız toplantılarda onlara ilk hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası'nda olmalarını, dünya kupasında düdük çalmaları olduğunu söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda bir hakemimiz var. Sayının çoğalması, yarı finaller, finaller yönetmesini, Türk hakemliğinin yeni efsaneler yetiştirmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.