TFF duyurdu: Süper Lig'e maç saatleri değişti!

Milli aranın sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları için geri sayıma geçildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni sezonunda uygulanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

MAÇLARIN YENİ SAATLERİ



TFF'nin açıklamasında karşılaşmaların 14.30, 17.00 ve 20.00'de oynanacağı duyuruldu.



Yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:



"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine; Türkiye Futbol Federasyonu, Vakıf ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatleri 14.30 - 17.00 - 20,00 olarak belirlenmiştir."