TFF Duyurdu: Türkiye'de yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerini internet sitesinden duyurdu.

Takımların yapacağı takviyeler transfer döneminin son gününe kadar önemini korurken, sürpriz ayrılıklar ise ekiplerin transfer stratejisi için kritik rol oynayacak.

TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak.

Toplam 83 gün sürecek yaz tansfer sezonu 8 Eylül'de sona eriyor.

Ara transfer dönemi ise 12 Ocak 2023'de başlayıp 8 Şubat 2023'de sona erecek ve toplam 27 gün sürecek.

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