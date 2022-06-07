TFF duyurdu: Türkiye'de yaz transfer sezonu yarın başlıyor

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun bitmesiye gözler transfer dönemine çevrildi. Kulüplerin kadrolarına ekleyecekleri isimler merakla beklenirlen transfer sezonunun ne zaman başlayacağını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyurdu. Süper Lig ve 1. Lig'deki ekiplerin yapacağı anlaşmalar liglerindeki performanslarının belirlenmesi açısından önemli olurken takımların nasıl hamle yapacağı bekleniyor. Peki 2022/2023 yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 15:00 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 12:48

TFF duyurdu: Türkiye'de yaz transfer sezonu yarın başlıyor

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Türkiye Federasyonu (TFF) transfer dönemlerini internet sitesinden duyurdu.

Takımların yapacağı takviyeler transfer döneminin son gününe kadar önemini korurken, sürpriz ayrılıklar ise ekiplerin transfer stratejisi için kritik rol oynayacak.

TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak.

Toplam 83 gün sürecek yaz tansfer sezonu 8 Eylül'de sona eriyor.

Ara transfer dönemi ise 12 Ocak 2023'de başlayıp 8 Şubat 2023'de sona erecek ve toplam 27 gün sürecek.

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