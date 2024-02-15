TFF duyurdu: Yabancı gözlemci dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu yeni gözlemci sistemini duyurdu.



UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek.



Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



"Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek."



GÖREV ALMAYA BAŞLAYACAK YABANCI GÖZLEMCİLER

Frank De Bleeckere (Belçika)

Jorn West Larsen (Danimarka)

Mike Riley (İngiltere)

David Borbalan (İspanya)

Cees Bakker (Hollanda)

Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)

Lucilio Batista (Portekiz)

Alexs Deaconu (Romanya)

William Young (İskoçya)

Bo Karlsson (İsveç)