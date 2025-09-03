TFF, ertelenen maçların oynanacağı tarihlerini duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen maçların oynanacağı tarihleri açıkladı.



1. haftadaki Fenerbahçe-Alanyaspor ve Karagümrük-Başakşehir maçları ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.



TFF'nin açıklaması şu şekilde:



"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden kulüplerimizin, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlenmiştir.



Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir müsabakaları ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacaktır.



Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 1. haftasında oynanması gereken Zecorner Kayserispor - Beşiktaş müsabakası ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacaktır.



Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 3. haftasında ertelenen TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."