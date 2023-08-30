TFF Fair Play/Adil Oyun 2022-2023 sezonu ödülleri: En centilmenler belli oldu

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, sezonun son TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri sahiplerini belirlerken; takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yapılan değerlendirmeye Süper Lig'in yanı sıra 1’inci Lig'i de ekledi.

TFF Fair Play/Adil Oyun Ödül Töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu üyeleri, kulüp yetkilileri ve ödül kazanan isimler katıldı.



"FAIR-PLAY RUHUNUN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR FUTBOL EKOSİSTEMİ OLUŞTURMA HEDEFİNDEYİZ"



Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’de futbolun marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolumuzun marka değerini yükseltmek için birçok proje gerçekleştirdik. Hepimizin içerisinde olan saygı ve hoşgörüyü, futbol sahalarında da görmeye ihtiyacımız var. Futbol tarihimizin Fair-Play ruhunu taşıyan birçok örneği var. Lefter, Süleyman Seba, Can Bartu, Özkan Sümer bunlardan sadece bazıları. Bu isimler, Türk futboluna adını altın harflerle yazdırdı. Hepsinin ortak noktası, Fair-Play ruhuna sahip olması. Biz de bu örneklerin topluma hızlıca yayılması için geçtiğimiz yıl, Fair-Play komitesi kurduk. 6 Şubat depreminden dolayı ödül törenlerimizi gerçekleştiremedik. Artık ödüllerimizi sadece 1’inci Lig’de de vermek istiyoruz. Bugün ilk defa vereceğimiz, en iyi sosyal sorumluluk ödülü de sahibini bulacak. Ana gayemiz, Türk futbolunun marka değerini yükseltilmek. Fair-Play ruhunun ön planda olduğu bir futbol ekosistemi oluşturma hedefindeyiz. Küfür, kötü tezahürat ve kaos yaratacak açıklamalar duymak istemiyoruz. Bugün Ahmet Nur Çebi başkanımız da aynı konudan şikayet etti. Önce herkes şapkasını önüne koyup düşünecek. Bütün yöneticilerimiz, futbolcularımız hepsi çok değerli. Küfür ile hiçbir yere varamayız. Birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Ben tüm paydaşlarımızdan bizi destekleyen bir davranış içerisinde olmalarını istiyorum. Bu böyle gelmiş, böyle gider mantığını kabul etmiyoruz. Herkesin bir çaba içerisinde olması gerekiyor.” diye konuştu.



2022-2023 sezonu TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’nin Süper Lig kazananları şu şekilde:



En Centilmen Takım: Konyaspor



En Centilmen Teknik Direktör: Volkan Demirel (Hatayspor)



En Centilmen Taraftar: Alanyaspor Taraftarları



En Centilmen Futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)



2022-2023 sezonu TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’nin 1’inci Lig kazananları ise şu isimler oldu;



En Centilmen Takım: Pendikspor



En Centilmen Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu (Samsunspor)



En Centilmen Yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor Yöneticisi)



En Centilmen Futbolcu: Marco Paixao (Altay)



FAİR-PLAY VE SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ



2022-2023 sezonu Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’nü ise Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ‘Bu oyuncak sana arkadaşım’ projesi ile ödüle layık görüldü.



2022-2023 Sezonu TFF Özel Ödülleri’ni kazanan takım, kurum ve kişiler ise şu şekilde:



Altınordu Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel, Gökhan Zan, Atiba Hutchinson

