TFF Fair Play/Adil Oyun ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz ve ödül alanlar katıldı.

Mehmet Büyükekşi, törende yaptığı konuşmada, futbolun insanları bir arada tutan en büyük güçlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "İkna edici iletişim, var olan tutumun şiddetini arttırır. İşte biz bu sebeple komitemizi kurarak ödüller vermeye başladık. İnsanımız hoşgörülü, misafirperver ve saygılıdır. Düşene mutlaka yardım elini uzatır. TFF olarak güzel duyguların şiddetini arttırmayı, yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.



AHMET AĞAOĞLU ÖDÜLÜ MADENCİ AİLELERİNE BAĞIŞLADI



Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gribal enfeksiyon yaşadığı için sesinin kısık olduğunu belirterek, ödülün takımına verilmesinden onur duyduğunu ve Trabzonspor'un madencilere, madenci sorunlarına geçmişten beri duyarlı bir kulüp olduğunu söyledi.



Ağaoğlu, "Gönül bağının devam etmesi düşüncesiyle, madencilere yaptığımız yardım projesi, yönetimiz kurulumuzun, sosyal projeleri takip eden ekibimizin çalışmasının bir neticesi. Anlamlı oldu. 2 ay geçti, o acı unutuldu. Unutulmaması lazım, böyle bir acıyı bir daha yaşamamak adına, gerekli önlemlerin alınması adına. O acının 2 ay sonra futbol üzerinden, bu şekilde hatırlanması bizim için de büyük bir onur. Gönderdiğimiz yardım miktarı 850 milyon liraydı. 100 bin liralık bu ödülü de tekrar aynı yere gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇ AYRIM YAPMADAN ÇALIŞTIM

"Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi ve rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması" gerekçeleriyle ödül verilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, 50 bin liralık teşvik ödülü aldı.



Futbolu ve mesleğini çok sevdiğini, futbolculuk kariyerinde her zaman disiplinli çalıştığını ve futbola minnettar olduğunu kaydeden Çalımbay, "Çünkü okuyamadım, sadece ilkokulu bitirdim. Sonra da 13 yaşında futbola başladım. Futbol hayatımda hep Beşiktaş'ta oynadım sadece. En çok bu takımın formasını giydim, kaptanlığını yaşadım. Antrenörlüğe başladığım zaman da her zaman rakibe, taraftara, antrenörlere hiçbir zaman saygısızlık yapmadım" değerlendirmesinde bulundu.



Teknik direktörlerin lider olmaları ve liderin her türlü durumda dik durması gerektiğini anlatan Çalımbay, "Hiç ayrım yapmadan çalıştım. Bana göre futbol nankör değildir, güzel bir şeydir. Değerlendirdiğin zaman mükemmel bir yere gelirsin. Saygı duyarsanız çok severseniz, çok başarılı olabilirsiniz. Bu ödül benim için bu yüzden çok çok önemli" diye konuştu.



Rıza Çalımbay da 50 bin liralık ödülünü madenci ailelerine bağışladı.

ANKARAGÜCÜ VE ANTALYASPOR'DA ÖDÜL ALDI



Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapılan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamaları nedeniyle kulüp başkanları dalında ödüle layık görülen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 100 bin lira teşvik ödülünü madenci ailelerine bağışladı.



Bir konuşma yapan Koca, "Ödülü almak önemli ama taşımak almaktan daha önemli. Bu ödülü almak, bundan sonraki çalışmalarımızda atacak adımlarda daha fazla sorumluluk yüklüyor bize. Bu ivmenin daha ileri boyuta taşınması için başkan olarak elimden geleni yapacağım" görüşünü paylaştı.



En centilmen taraftar ödülünü Fraport Tav Antalyaspor taraftarı adına kulüp başkanı Aziz Çetin aldı. 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışlayan Çetin, taraftar adına burada olduğunu, tribünden geldiği için onların bir parçası sayıldığını ve ödülden dolayı onur duyduğunu aktardı.



Maçlarda sergilediği pozitif tavır nedeniyle "futbolcu" kategorisinde ödüle layık görülen Yukatel Kayserispor oyuncusu Onur Bulut'un ödülü ise deplasman seyahatinde olduğu için kendisine ulaştırılmak üzere bir yetkiliye teslim edildi.