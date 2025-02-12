TFF faturayı kesti: Tartışmalı penaltı pozisyonunda ihale VAR'a kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

Konuk ekip, sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltı kararı sonrası mücadelenin 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

Semih ile Mertens arasında geçen pozisyonda penaltı kararı veren hakem Oğuzan Çakır, VAR'daki Jakob Sundberg'in kararını bekledi.

Sözcü'nün haberine göre, Danimarkalı hakem Semih'in Mertens topa hamle yaparken ayağını koyup, esnetmesini penaltı kararı için yeterli buldu ve hakem ise beyaz noktayı gösterdi.

OĞUZHAN ÇAKIR DİNLENDİRİLECEK

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu genç hakemi birkaç hafta dinlendirme kararı aldı.

Danimarkalı hakem Jakob Sundberg'in sözleşmesi ise hızlı bir şekilde iptal edildi.