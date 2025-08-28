NTV.COM.TR

TFF, FIFA'nın kararını duyurdu: 6 puan silme cezası verildi

TFF, 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 'nın kararını açıkladı. 

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a  puan silme cezası uyguladı.

'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi. 

FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti.

