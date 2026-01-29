TFF, görev verdiği hakemleri açıkladı

29.01.2026 13:41

TFF, görev verdiği hakemleri açıkladı
IHA

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte ayrıntılar ve görev verilen hakemler...

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:
 

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
 

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
 

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
 

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

