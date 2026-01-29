TFF, görev verdiği hakemleri açıkladı
29.01.2026 13:41
Süper Lig topu
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte ayrıntılar ve görev verilen hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu
