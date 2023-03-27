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TFF, hakem görevlendirme kriterini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kalan kısmı için hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gittiğini açıkladı.

TFF, hakem görevlendirme kriterini değiştirdi

Türkiye Federasyonu'ndan sezonun kalan kısmı için kritik açıklama geldi. 

Federasyon'dan yapılan açıklamada hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiği açıklandı. 

açıklamasında; "Spor Toto 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır." dedi. 

5 HAFTADA 3 MAÇTAN FAZLA ALABİLECEKLER

Açıklamanın devamında; "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." yazıldı.

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