TFF hakemleri gece yarısı açıkladı: İşte görev alacak isimler
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsan açıklamalarının ardından TFF, Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edildi. Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti.
Yaşananlar sonrası gözler yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaştı.
Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:
Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın
Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak
Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar
52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen
Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar
Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir