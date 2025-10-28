NTV.COM.TR

TFF hakemleri gece yarısı açıkladı: İşte görev alacak isimler

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsan açıklamalarının ardından TFF, Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edildi. Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti.

Yaşananlar sonrası gözler yapılacak hakem atamalarına çevrilmişti.

Merkez Kurulu (MHK) Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü oynanacak 3. tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaştı.

Türkiye Kupası 3. turunda bugün oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın

Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak

Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar

52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen

Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

