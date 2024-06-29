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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu

'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye de ulusal lisans verildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Yılport Samsunspor, Göztepe, İstanbulspor, Beşiktaş JK United Payment Kadın Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı vermişti.

Kurul ayrıca Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Bandırmaspor'un ulusal lisans almasını uygun bulmuştu.

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