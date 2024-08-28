TFF Merkez Hakem Kurulu talimatında değişiklik yapıldı

TFF MHK talimatında değişikliğe gidildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) işleyişini sınırlayan ve yetki karmaşasına neden olan Hakem Akademisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Yetenekli ve hızlı gelişim sağlayabilecek hakemlere büyük bir engel teşkil eden klasman kademeleri sadeleştirilmiş, oluşturulan havuz sistemi ile bu hakemlerin hızlıca üst liglere kazandırılmasının yolu açılmıştır" denildi.



TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Merkez Hakem Kurulu olarak 2024-2025 futbol sezonu ile birlikte, yenilikçi, sürdürülebilir ve gençleştirme odaklı projelerimizi hayata geçirmeye başlamış bulunmaktayız.



Bu kapsamda; yayınlanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatı ile Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) işleyişini sınırlayan ve yetki karmaşasına neden olan Hakem Akademisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.



Yetenekli ve hızlı gelişim sağlayabilecek hakemlere büyük bir engel teşkil eden klasman kademeleri sadeleştirilmiş, oluşturulan havuz sistemi ile bu hakemlerin hızlıca üst liglere kazandırılmasının yolu açılmıştır.



Hakemlerimizin; bilişsel eğitimleri, fiziksel performansları ile VAR eğitim ve uygulama süreçlerinde UEFA ve FIFA standartlarına ulaşmak için, yabancı MHK Danışmanı, Fiziksel Aktivite ve Fitness Danışmanı ve VAR Danışmanı kadrolarımız yenilenerek yabancı danışmanların iş süreçlerinde yoğun eğitim ve uygulama temelli bazı değişikliklere gidilmiştir.



Tüm bunlara ek olarak Hakem Gelişim Programı ile 25 yaşından küçük olan ve ilan edilen kıstasları taşıyan bölgesel hakemler öncelikli olmak kaydıyla amatör hakemlerin de doğrudan başvuru yapabilmesi planlanmıştır. Ön elemeden sonra programa dâhil edilecek hakemler için uygulanacak özel eğitimler sayesinde hakemlerin gelişimleri hızlandırılacaktır. Programın temel amacı geleceğin FIFA hakemlerini oluşturacak aday havuzunu genişletmek, FIFA hakemi yaş seviyesini dünya standartlarına çekmek ve rekabet ortamı oluşturmaktır.



Üst Klasman ve Klasman hakemlerimiz için hazırlanan kariyer planı yakın zamanda kendileri ile paylaşılacak olup, hakemlerimizin kısa ve orta vadede ulaşmaları istenen seviyeler kendilerine hedef olarak verilecek ve süreç takip edilecektir.



Yayınlanan talimat kapsamında yeni yüzler kazanmayı hedefleyen projelerimizi hayata geçirerek birlikte çalışacağımız hakem ve gözlemcilerimizi içeren klasman listelerini açıklıyoruz. Yakın zamanda paylaşacağımız eğitim ve performans odaklı yeni projeler yoluyla da Türk hakemliğinin içinde bulunduğu güven sorununun en kısa sürede ortadan kaldırılmasını hedeflenmekteyiz.



Yenilikçi yaklaşımlarımızın Türk hakemliğinin geleceğine kalıcı katkılar sunacağına inancımız tamdır."



'FERHAT GÜNDOĞDU İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME'



Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzalandı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Talimatı uyarınca, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu'nun doğal başkanı olan mevcut MHK Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.