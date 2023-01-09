TFF Milli Takımlar Sorumlusu Altıntop: VAR kayıtlarının açıklanması bir istisnadır

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Altıntop, dün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig maçında futbol adına güzel şeyler gördüklerini söyledi.

"VAR" kayıtlarını açıklayarak mahremiyetlerini gösterdiklerini dile getiren Hamit Altıntop, ne kadar şeffaf olduklarını ne kadar ciddi olduklarını ve ne kadar gayret içinde olduklarının altını çizmek için bunu yaptıklarını dile getirdi.

"HAKEMLERİMİZE SAHİP ÇIKMIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNEBİLİR"



Altıntop, "Burada hiç bir şekilde oyun yok, hiç bir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok veya ön plana çıkarma söz konusu olamaz. Bizim olduğumuz yerde bu olamaz" ifadesini kullandı.

Altıntop, şöyle devam etti:



"Bunun bir istisna olduğunu zaten TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi söyledi. Bu bir istisnadır. İlk başta hakemlerimize sahip çıkmıyormuş gibi görünebilir. Aksine ilk günden itibaren ne kadar değerli olduklarını, ne kadar önemli olduklarını, bu oyunun çok önemli paydaşlarından biri olduklarını, onlara sahip çıkmamız gerektiğinin altını her zaman çizerek söylüyoruz. Eğitim konusunda daha iyi mesafe kat etmemiz lazım. Bu sadece federasyon ve hakemler üzerinde değil, burada çok paydaş var. Burada kulüpler var, medya ayağı var, burada sponsor ayağı var. O kadar çok ayak var ki sırf tek paydaşa hikayeyi yüklemek çok ucuz diye düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın."

