22.05.2026 13:41

TFF resmen açıkladı, bir dönem sona erdi
Anadolu Ajansı

TFF, UEFA ve FIFA standarlarına geçlildiğini duyurdu.

NTV - Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda pankartla çıkılması döneminin sona erdiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada pankart dönemini bitirdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir.”