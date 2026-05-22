TFF resmen açıkladı, bir dönem sona erdi
22.05.2026 13:41
Anadolu Ajansı
TFF, UEFA ve FIFA standarlarına geçlildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda pankartla çıkılması döneminin sona erdiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir.”