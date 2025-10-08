TFF resmen devrede: Avrupa devlerinin radarındaki Türk asıllı futbolcu için A Milli Takım harekatı!

"TÜRKİYE'DEN NET BİR TEKLİF GELMEDİ"

Daha önce A Milli Takım için konuşan Kömür, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bana Türkiye Milli Takımı'ndan net bir teklif gelmedi. Şu anda Almanya için sahaya çıkıyorum. Teklif gelirse bunu ciddi bir şekilde düşüneceğim. Sonuçta annem Alman, babamın kökeninden dolayı Türk kimliği taşıyorum. Daha önce yapmış olduğum röportajda Beşiktaşlı olduğumu ifade etmiştim. Fakat bunun herhangi bir önemi yok. Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşım var, onlarla konuşuyoruz. Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Hakkımda bazen haberler çıkıyor ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Bundesliga'da daha büyük hedefler peşindeyim."

PERFORMANSI



Bu sezon Augsburg formasıyla 7 maça çıkan genç yıldız, 2 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.