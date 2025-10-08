TFF resmen devrede: Avrupa devlerinin radarındaki Türk asıllı futbolcu için A Milli Takım harekatı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti.
Liglere verilen milli ara sonrası gözler Dünya Kupası elemelerine çevrilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir hareket geldi.
TFF'nin Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için girişimlere başladığı iddia edildi.
Sky DE'nin haberine göre Federasyon, Bundesliga'da dikkat çeken bir performansla sezona başlayan 20 yaşındaki futbolcuyu A Milli Takım'a katabilmek için harekete geçti.
On numara mevkiinde forma giyen genç futbolcu, ortaya koyduğu oyunla Avrupa devlerinin de gündemine girmişti.
DEVLER TAKİPTE
Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok oyuncunun takibinde olan Kömür'ün en büyük hedefleri arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu kaydedildi.
"TÜRKİYE'DEN NET BİR TEKLİF GELMEDİ"
Daha önce A Milli Takım için konuşan Kömür, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bana Türkiye Milli Takımı'ndan net bir teklif gelmedi. Şu anda Almanya için sahaya çıkıyorum. Teklif gelirse bunu ciddi bir şekilde düşüneceğim. Sonuçta annem Alman, babamın kökeninden dolayı Türk kimliği taşıyorum. Daha önce yapmış olduğum röportajda Beşiktaşlı olduğumu ifade etmiştim. Fakat bunun herhangi bir önemi yok. Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşım var, onlarla konuşuyoruz. Süper Lig'i yakından takip ediyorum. Hakkımda bazen haberler çıkıyor ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Şu anda Bundesliga'da daha büyük hedefler peşindeyim."
PERFORMANSI
Bu sezon Augsburg formasıyla 7 maça çıkan genç yıldız, 2 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
