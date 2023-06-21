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TFF seçime tek adayla gidiyor: Mehmet Büyükekşi yeniden aday

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek.

TFF seçime tek adayla gidiyor: Mehmet Büyükekşi yeniden aday

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Olağan seçimli genel kurul, saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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