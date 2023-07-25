TFF Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray final maçı ne zaman? Federasyondan açıklama geldi

Lig Şampiyonu Galatasaray ile Kupa Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu öncesi futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakasının tarihine ilişkin önemli bir bilgilendirme yaptı. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray TFF Süper Kupa maçı hakkında son bilgiler...



TFF SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



TFF Süper Kupa mücadelesi 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak



Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve tarih ise daha sonra belirlenecek.



Bu dev müsabakanın tarih bilgisi netlik kazanınca haberimizde yer vereceğiz.



TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.

TFF'nin konuya dair açıklaması ise şu şekilde;



"UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."