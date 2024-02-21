TFF Süper Kupa tarihini açıkladı

TFF, iptal edilen Süper Kupa maçının tarihini verdi.
Federasyon'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da oynanacağı açıklandı.
Karşılaşmanın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı kaydedildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.— TFF (@TFF_Org) February 21, 2024
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