TFF Süper Lig bitiş tarihi 2025: Süper Lig ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig fikstürü
Trendyol Süper Lig'de bu sene 19 takım mücadele ediyor. 2024-2025 sezonu geçtiğimiz ağustos ayında başlamıştı. Süper Lig ikinci yarısı ise ocak ayındaki maçlarla açılış yaptı. Kıran kırana mücadele ardından 2025 Süper Lig puan durumu da öne çıkıyor. Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitecek?
Süper Lig'de takımların mücadelesi sürüyor. 18. hafta ikinci yarısı başlayan Trendyol Süper Lig'de zirve içi rekabet arttı. Takımlar arasındaki puan farkları kritik sınırda bulunuyor. Taraftarlar ise Süper Lig bitiş gününü araştırıyor. Süper Lig bitimi...
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?
2025 yılı Süper Lig bitişi 1 Haziran'da Kasımpaşa - Göztepe maçı ardından olacak. O hafta Eyüpspor BAY geçecek.
2025 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
27. hafta
07.03.2025 20:30 SİPAY BODRUM FK - KASIMPAŞA
08.03.2025 13:30 BELLONA KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
08.03.2025 16:00 ONVO ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
08.03.2025 20:30 TRABZONSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
09.03.2025 13:30 NET GLOBAL SİVASSPOR - GÖZTEPE
09.03.2025 16:00 REEDER SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR
09.03.2025 16:00 İKAS EYÜPSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR
09.03.2025 20:30 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY
10.03.2025 20:30 BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
28. hafta
14.03.2025 20:30 GALATASARAY - ONVO ANTALYASPOR
15.03.2025 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BELLONA KAYSERİSPOR
15.03.2025 16:00 KASIMPAŞA - CORENDON ALANYASPOR
15.03.2025 20:30 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR
15.03.2025 20:30 TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ
16.03.2025 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR - SİPAY BODRUM FK
16.03.2025 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR
16.03.2025 16:00 GÖZTEPE - İKAS EYÜPSPOR
16.03.2025 20:30 FENERBAHÇE - REEDER SAMSUNSPOR
29. hafta
30.03.2025 SİPAY BODRUM FK - FENERBAHÇE
30.03.2025 BELLONA KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
30.03.2025 REEDER SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA
30.03.2025 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY
30.03.2025 ONVO ANTALYASPOR - CORENDON ALANYASPOR
30.03.2025 TÜMOSAN KONYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
30.03.2025 TRABZONSPOR - GÖZTEPE
30.03.2025 NET GLOBAL SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR
30.03.2025 İKAS EYÜPSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
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