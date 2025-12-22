TFF Tahkim Kurulu, bahisten ceza alan 29 futbolcunun cezasını onadı
22.12.2025 19:38
Son Güncelleme: 22.12.2025 19:43
AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti alan 29 futbolcunun cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.
TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.
Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.
Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binası.
BAHİS SORUŞTURMASI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturması sürüyor.
Aralarında hakem, yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.