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TFF Tahkim Kurulu Ceccherini'nin cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrüklü Ceccherini'nin cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu Ceccherini'nin cezasını onadı

Türkiye Federasyonu () Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı.

3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN

TFF'nin açıklamasına göre kurul, kırmızı-siyahlı kulübün Ceccherini'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.

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