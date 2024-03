TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek ve Hasan Arat'ın para cezalarını onadı

TFF'nin açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan verilen cezalara yapılan itirazları görüştü.



Kurul, Dursun Özbek'in 439 bin, sarı-kırmızılı kulübün 320 bin lira, Hasan Arat ve siyah-beyazlı kulübün 400'er bin, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin 151 bin, sarı-lacivertli kulübün 522 bin liralık para cezalarını onanmasına hükmetti.



Tahkim Kurulu, Yılport Samsunsporlu futbolcu Marius Moundilmadji'nin 2 maç men cezası ile Çaykur Rizespor Kulübü yöneticisi Hasan Türüt'ün 30 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin liralık para cezasını da onadı.



Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Bodrum FK'ye verilen 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 136 bin liralık para cezası ile Teksüt Bandırmaspor Sportif Direktörü Erkan Taşkıran'ın 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 liralık para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

PFDK KARARLARI

"TFF Tahkim Kurulu 15 Mart 2024 günlü (18) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)



1. E.2024/135 - K.2024/121



Özkaracaahmet Spor Kulübü’nün AFDK’nın 05.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1143 - K.2023-2024/1405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



2. E.2024/137 - K.2024/122



Galatasaray A.Ş.’nin ve Başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 29.02.2024 tarih ve E.2023-2024/876 - K.2023-2024/1088 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.’nin 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



3. E.2024/138 - K.2024/123



Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve idarecisi Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 29.02.2024 tarih ve E.2023-2024/845 - K.2023-2024/1073 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki ‘nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



4. E.2024/139 - K.2024/124



Armoni Alanya Kestel Spor Kulübü’nün Başkanı Levent Uğur ile ilgili PFDK’nın 29.02.2024 tarih ve E.2023-2024/871 - K.2023-2024/1067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Armoni Alanya Kestel Spor Kulübü Başkanı Levent Uğur’un müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 41/1-b. ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 34.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



5. E.2024/140 - K.2024/125



Samsun Yabancılar Pazarı Spor Kulübü’nün AFDK’nın 22.02.2024 tarih ve E.2023-2024/1071 - K.2023-2024/1405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK’nın başvurunun süre yönünden reddine dair kararında isabetsizlik bulunmadığından onanmasına, oybirliği ile,



6. E.2024/141 - K.2024/126



Yeni Ufuk Spor Kulubü’nün futbolcuları Fikrethan İstemi ve Uğur Oralı’nın AFDK’nın 01.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1130 - K.2023-2024/1395 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Yeni Ufuk Spor Kulubü futbolcusu Fikrethan İstemi’nin rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men cezasının FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 2/5 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,



- Yeni Ufuk Spor Kulubü futbolcusu Uğur Oralı’nın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men cezasının FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 2/5 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği,



7. E.2024/142 - K.2024/127



Yılport Samsun Spor Kulübü’nün futbolcusu Marius Moundilmadji ile ilgili PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/898 - K.2023-2024/1138 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Yılport Samsun Spor Kulübü futbolcusu Marius Moundilmadji’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



8. E.2024/143 - K.2024/128



Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 05.03.2024 tarih ve E.2023-2024/879 - K.2023-2024/1108 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, , taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



9. E.2024/145 - K.2024/129



Teksüt Bandırma Spor Kulübü’nün görevlisi Erkan Taşkıran ile ilgili PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/901 - K.2023-2024/1124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Teksüt Bandırma Spor Kulübü görevlisi Erkan Taşkıran’ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



10. E.2024/146 - K.2024/130



Galatasaray A.Ş.’nin PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/882 - K.2023-2024/1132 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 320.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



11. E.2024/147 - K.2024/131



Beşiktaş A.Ş. ve Başkanı Hasan Arat ile ilgili PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/882 - K.2023-2024/1131 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Beşiktaş A.Ş.’nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Beşiktaş A.Ş. Başkanı Hasan Arat’ın, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000,00 TLpara cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



12. E.2024/148 - K.2024/132



Çaykur Rize Spor A.Ş.’nin idarecisi Hasan Türüt ve görevlisi Tufan Birinci ile ilgili PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/900 - K.2023-2024/1134 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Çaykur Rize Spor A.Ş. idarecisi Hasan Türüt’ün rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Çaykur Rize Spor A.Ş. görevlisi Tufan Birinci’nin sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



13. E.2024/150 - K.2024/133



Bodrum Futbol Kulübü’nün PFDK’nın 07.03.2024 tarih ve E.2023-2024/883 - K.2023-2024/1113 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Bodrum Futbol Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Maraton Tribünü C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Bodrum Futbol Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribünü C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Maraton Tribünü C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Bodrum Futbol Kulübü’nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



14. E.2024/151 - K.2024/134



Asarlık Gençlik ve Spor Kulübü’nün futbolcusu Oğuzhan Bozkurt ile ilgili AFDK’nın 08.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1169 - K.2023-2024/1433 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Asarlık Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Oğuzhan Bozkurt’un müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir.



TFF Tahkim Kurulu"