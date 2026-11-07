TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin başvurusunu geri çevirdi

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe 'nin Galatasaray maçı sonrası olaylara karıştığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca 3 maç men cezası verilen Archie Brown için sarı-lacivertlilerin başvurusunu karara bağladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada ,"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Futbolcusu Archibald Norman Brown’un kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Cezası nedeniyle 10. haftadaki Göztepe maçında oynayamayan Archie Brown ligde sırasıyla Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da forma giyemeyecek.