TFF Tahkim Kurulu'ndan ceza alan 67 hakem için karar
14.11.2025 21:35
Anadolu Ajansı
NTV Spor
TFF Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'dan ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK'dan 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.
PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'da devam ediyor.