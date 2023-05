TFF Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.



Kuruldan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen İrfan Can'ın cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.

İşte PFDK kararları:



1. E.2023/171



"Futbolcu Batuhan Kör’ün, menajer Engin Kırkpınar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.11.2022 tarih ve E.2022/438 - K.2022/434 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.05.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada davalı futbolcu Batuhan Kör ile vekili Av. Mehmet Turan, davacı menajer vekili Av. Ersin Hamarat’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,



2. E.2023/193 – K.2023/227



Gözlemci Soner Maraş’ın, Merkez Hakem Kurulu’nun kararı ile belirlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine karşı itirazı incelendi. 07.04.2023 tarihinde incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Merkez Hakem Kurulu kararının onaylanmasına dair 05.01.2023 tarih ve 48 sayılı TFF Yönetim Kurulu kararının başvurucu yönünden iptaline, oybirliği ile,



3. E.2023/250 – K.2023/228



Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 24.04.2023 tarih ve E.2022-2023/1468 - K.2022-2023/1865 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nün 2022-2023 Sezonu Kadın Ligleri Statüsü’nün 7/12. maddesi uyarınca verilen 5.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 2.500,00TL para cezası biçiminde kararın düzeltilmesine, oybirliği ile,



4. E.2023/253 - K.2023/229



Samsunspor Kulübü’nün, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/891- K.2022-2023/1123 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Samsunspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesine uyarınca 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Alt Tribün 125, Doğu Alt Tribün 126, Güney Alt Tribün 102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



5. E.2023/254 – K.2023/230



Yomra Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Bülent Demirkanlı’nın, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/900 - K.2022-2023/1124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yomra Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Bülent Demirkanlı’nın ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaret ve tehditleri nedeniyle FDT’nin 41/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



6. E.2023/255 - K.2023/231



Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, PFDK’nın 25.04.2023 tarih ve E.2022-2023/881- K.2022-2023/1116 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Alt A ve Güney Üst A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



7. E.2023/257 - K.2023/232



Telsizspor Kulübü’nün teknik sorumlusu Halil İbrahim Hayıroğlu’nun, AFDK’nın 19.04.2023 tarih ve E.2022-2023/1451 - K.2022-2023/1835 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Telsizspor Kulübü teknik sorumlusu Halil İbrahim Hayıroğlu’nun, ihraç öncesi müsabaka görevlisine yönelik saldırı eylemi ve bu eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle FDT’nin 44/2-c. ve 8. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakaret eylemi nedeniyle FDT 41/1-c. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı olmak üzere toplam 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



8. E.2023/258 - K.2023/233



Muş Alparslan Spor Kulübü’nün futbolcusu Özlem Akça’nın, AFDK’nın 26.04.2023 tarih ve E.2022-2023/1510 - K.2022-2023/1902 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Muş Alparslan Spor Kulübü’nün futbolcusu Özlem Akça’nın, müsabaka görevlisine yönelik saldırı eylemi nedeniyle FDT’nin 44/2-a. maddesi uyarınca 15 resmi müsabakadan men cezası ile, müsabaka görevlisine hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası olmak üzere toplam 22 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



9. E.2023/259- K.2023/234



Bayburt Özel İdare Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 25.04.2023 tarih ve E.2022-2023/870 - K.2022-2023/1103 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bayburt Özel İdare Spor Kulübü’nün, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 14.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 7.000,00TL para cezası biçiminde kararın düzeltilmesine, oybirliği ile,



10. E.2023/260 - K.2023/235



Galatasaray A.Ş.’nin, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/886- K.2022-2023/1117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesiuyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 105 ve 106 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



11. E.2023/261 - K.2023/236



Isparta 32 Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/897- K.2022-2023/1139 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Isparta 32 Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



12. E.2023/262 - K.2023/237



Bayrampaşa Spor A.Ş’nin, kulüp ve görevlisi Seyit İçgül ile ilgili PFDK’nın 27.04.2023 tarih E.2022-2023/903- K.2022-2023/1126 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Bayrampaşa Spor A.Ş’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Bayrampaşa Spor A.Ş’nin görevlisi Seyit İçgül’ün, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Erteleme talebinin reddine,oybirliği ile,



13. E.2023/263 - K.2023/238



Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor’un, teknik sorumlusu Ersin Küçükoğlu ile ilgili AFDK’nın 26.04.2023 tarih ve E.2022-2023/1507- K.2022-2023/1908 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddi ile AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,



14. E.2023/264 - K.2023/239



Fenerbahçe A.Ş.’nin, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/887- K.2022-2023/1119 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün D, E, Kuzey Tribün L, Spor Toto Tribün D, E, L, Fenerium Üst Tribün D, C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



15. E.2023/265 - K.2023/240



Fenerbahçe A.Ş.’nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK’nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.’nin futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



16. E.2023/266 - K.2023/241



Fenerbahçe A.Ş.’nin, PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1162 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 310.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A, C, D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe A.Ş.’nin, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir."