TFF, VAR konuşmalarını yayınlayacak

GÖZLEMCİLER İÇİN YENİ PUANLAMA



26. haftadan itibaren uygulanması planlanan yeni gözlemci uygulaması da geliyor. 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcileri hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak.



Statta maçta görevli gözlemci hakem puanına etkisi yüzde 30, VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek not toplam nota etkisi yüzde 20 baz alınacak.

MHK’NİN YAPISI DEĞİŞİYOR



Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısının değiştirilmesi.



Planlamaya göre yeni MHK, 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3’ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek, 2 üye ise Kulüpler Birliği’nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak.